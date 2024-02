Sie haben ein spannendes und noch nicht breit getretenes digitales Projekt in Ihrem Unternehmen und möchten es der Baufachwelt vorstellen?

Oder Sie setzen gerade einen Trend und möchten dies Ihren Kunden und Interessenten mitteilen?



Dann nehmen Sie jetzt an unserem Call for Papers für die österreichische Leitveranstaltung für Digitalisierung am Bau teil und schicken Sie uns Ihre Idee.



Die SOLID BIM Konferenz wird sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit den Themen Green Deal, Boom für KI-Modelle im Bauwesen & mehr beschäftigen.



Ihre Einreichung wird von unserer hochkarätigen Jury bewertet - sollten Sie zu den Auserwählten gehören, laden wir Sie zur SOLID BIM Konferenz am 17. September im Asfinag Forum im Austro Tower in Wien ein, wo Sie Ihr Projekt auf unserem Podium präsentieren können!

Wir freuen uns auf Ihre Einreichung!