Künstliche Intelligenz / SOLID Bau TV : Mit Bau-KI von USA nach Europa

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Hauptthema der Sendung sind innovative und mit KI verknüpfte Ansätze in der Baubranche. Sarah Buchner, CEO von Trunk Tools, will von den USA aus mit ihrem neuen Spinoff Trunk Text auch Europa erobern. Wir sprechen mit ihr darüber und über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der US- und der europäischen Bauwirtschaft.