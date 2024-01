Das verfolgte Anlagenkonzept zielt darauf ab, die vorhandene Abwärme aus der Klinkerproduktionslinie zu nutzen, um den Primärenergiebedarf für die thermische Behandlung der Tone zu reduzieren. Für die zusätzlich benötigte Wärmemenge wird unter anderem der Einsatz von Wasserstoff als zukunftsweisender Energieträger betrachtet. Die beim Betrieb entstehenden Abgase werden nach Verlassen der Pilotanlage in die bestehende Abgasreinigung der Klinkerproduktionslinie zurückgeführt. Dadurch entstehen keine zusätzlichen Emissionen.



Nach erfolgreicher Erprobung ist die Realisierung einer großtechnischen Anlage und damit eine deutliche Reduzierung des Klinker-/Zementfaktors geplant. Bei gleichem Energiemix sind CO 2 -Einsparungen von 16 - 18 Prozent möglich. Bei CO 2 -freier Energiebereitstellung können mit der Großanlage bis zu 30 Prozent der CO 2 -Emissionen eingespart werden. „Temperierte Tone tragen als Zementbestandteil wesentlich zur CO 2 -Vermeidung bei. Mit dem Pilotprojekt zur prozessintegrierten Herstellung von getemperten Tonen machen wir nicht nur einen Schritt, sondern einen Sprung in unserer Dekarbonisierungs-Roadmap“, sagt Dr. Helmut Leibinger, Leiter des Net Zero Emission Teams in Rohrdorf.



Die Inbetriebnahme der Pilotanlage ist für Frühjahr 2025 geplant. Ende 2026 soll das Projekt abgeschlossen sein.