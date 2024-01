Delta ist ein internationaler Dienstleister im Immobilienbereich und ist mit rund 400 Mitarbeiter:innen an mehreren Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine vertreten. Jährlich betreut Delta Bauprojekte im Gesamtwert von ca. 5 Milliarden Euro. Dienstleistungen der Delta umfassen die Bereiche Architektur, Generalplanung, BIM, Ausschreibung & Vergabemanagement, Baumanagement, Kooperationsmanagement von Bauprojekten, Integrale Beratung, IT und das Common Data Environment (CDE) Tool Datenpool. Zahlreiche Projekte wurden in den Bereichen Life Science & Biotech, Industrie & Office, Handel & Entertainment, Bildung & Kultur, Wohnbau, Gesundheitswesen, Hotel & Wellness, und Energie & Infrastruktur bereits erfolgreich umgesetzt. Referenzprojekte umfassen u.a. das Projekt Elisabethinen Wien-Mitte, welches 2023 mit der Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet wurde.