Im Jahr 2019 startete Smart Construction Austria GmbH (SCA) als eine visionäre Initiative von sechs führenden mittelständischen Bauunternehmen: Handler Bau GmbH, Hillebrand Bau GmbH, Riederbau GmbH & Co KG, DI Wilhelm Sedlak GmbH, Tomaselli Gabriel BauGmbH und Wimberger Bau GmbH. Heute feiert das Unternehmen sein fünfjähriges Bestehen als ein Leuchtturmprojekt in der österreichischen Bauwelt.



SCA steht für eine zukunftsorientierte Haltung, die offenen und ehrlichen Austausch zwischen den Mitarbeitern ermöglicht, für gemeinsames Lernen und Innovation. Es ermöglicht den Unternehmen, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam neue Projekte zu entwickeln und voranzutreiben. Themen wie Lean Management, Building Information Modeling (BIM), Abgleich der Einkaufsmöglichkeiten, Verbesserung der Logistik, Kreislaufwirtschaft, neue Vertragsmodelle – um nur einige Schwerpunkte zu nennen - stehen dabei im Fokus.

Gemeinsam zu forschen und zu entwickeln, Kräfte zu bündeln, aus Fehlern zu lernen, Know How zu teilen, stellen eine enorme Bereicherung dar.