Diesem Anspruch hat sich der FBI mit der Entwicklung der SustainABILITY-Touren als neues Weiterbildungsformat angenommen, das nun erstmals gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule (PH) Niederösterreich angeboten wurde.

Die erste Tour wurde in Zusammenarbeit mit Wienerberger, Soravia und dem Architekturbüro Baumschlager Eberle Mitte März 2024 an zwei Lernorten veranstaltet. Ziel war, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und erlebbar zu machen. Somit widmete sich der Vormittag den laufenden Forschungsprojekten von Wienerberger im Bereich nachhaltiger Bauweisen.

Am Nachmittag demonstrierten die Führung im Ziegelwerk Hennersdorf, bzw. der Besuch der Baustelle „Robin“ die Umsetzung neuer Entwicklungen in der Praxis.

Das Hauptziel dieser Tour ist, Lehrende mit den neuesten Entwicklungen und Best

Practices in der monolithischen Bauweise vertraut zu machen. Dadurch soll

ermöglicht werden, dass HTL- und FH-Lehrende neue Erkenntnisse und innovative

Methoden im Bereich Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und zirkuläres Bauen in der

Bauindustrie zeitnah und direkt in ihren Unterricht einfließen lassen können.