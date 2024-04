Und die Bauunternehmen selbst?



Krammer: Wir haben dadurch wieder mehr Ressourcen, um beispielsweise an mehreren Vergabeverfahren gleichzeitig teilzunehmen. Außerdem können auch wir uns wieder mehr auf Qualität und kreative Lösungen konzentrieren und Bestandsinformationen besser übernehmen. Von besserer Datenkompatibilität werden schließlich sogar die Betreiber profitieren. Denn durch bim-t ist sichergestellt, dass auch alle externen Firmen über den gesamten Lebenszyklus hinweg und ohne Effizienzverluste mit digitalen Datenmodellen arbeiten können.



Welches wirtschaftliche Potenzial sehen Sie für eine solche Software?



Krammer: Ich glaube, auf eine Lösung wie bim-t hat der Markt schon lange gewartet. Ich sehe deshalb gute Einsatzmöglichkeiten im DACH-Raum und sogar darüber hinaus.



Ist dieses Software-Produkt bei der ÖBV dann überhaupt am richtigen Platz?



Krammer: Dieses digitale Werkzeug soll ja allen am Bau Beteiligten in gleichem Maße zugutekommen. Und die ÖBV versteht sich als neutrale Plattform, in deren Rahmen sich Bauherren, Bauunternehmen, Planer, Ausführende, Baustoffhersteller und Wissenschaft über den Stand der Technik austauschen können. Wir sind alle Teil unserer Vereinigung und können ihr genau deshalb beruhigt eine sensible Aufgabe übertragen, von der wir alle profitieren werden.



Wann wird bim-t vorgestellt?



Krammer: Wir müssen noch Entwicklungsarbeit bis zur Produktreife hineinstecken. Am 25.-26.April beim Baukongress werden wir in der Eingangshalle am bim-t Ausstellungsstand erstmals den Interessierten zeigen können, welches Potenzial in dieser Software steckt, die ab 2025 erhältlich sein wird. Bei aller Begeisterung fürs Digitale gibt es trotzdem nichts Schöneres, als Kolleginnen und Kollegen von Angesicht zu Angesicht zu treffen.