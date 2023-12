Landesinnungsmeister Norbert Hartl sprach die aktuellen Herausforderungen am Bau aus Sicht seines eigenen Unternehmens an, von Klimawandel über Produktivitätsverlust bis hin zu KI und überbordenden Vorschriften und EU-Verordnungen: „Die Baubranche ist Tag für Tag eine sehr herausfordernde Branche, aber wir können vor der Ist-Situation nicht die Augen verschließen und wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Wir haben aber derzeit mit einer Regulierungswut zu kämpfen. Es sollte Veränderungen bei den Bauverhandlungen geben und wir brauchen dringend Systeme, um wirtschaftlicher zu werden. Unsere Strategie muss es sein, das Bauen wieder leistbar zu machen und dafür ist es notwendig, über den Tellerrand zu schauen. Wir sind die Branche, die am meisten gesehen wird – und nur mit neuen Wegen und Denkweisen sind wir als Branche in der Lage, all die Herausforderungen zu stemmen.“