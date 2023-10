Solid: Herr Herger, Sie leben bereits seit über 20 Jahren in San Francisco. Was ist Ihrer Einschätzung nach gerade der wichtigste Trend?



Mario Herger: Wenig überraschend wohl künstliche Intelligenz. Wir sehen hier, im Gegensatz zu vergangenen Trends wie den Kryptowährungen oder dem Metaverse, eine Aufbruchstimmung, wie sie zuletzt vor etwa 25 Jahren bei der Einführung des Internetbrowsers zu sehen war. Und das Internet hat bekanntlich sämtliche Branchen und Gesellschaften umgewälzt. Heute können wir uns gar nicht mehr ein Leben ohne Internet vorstellen. Mit KI wird es ähnlich sein.



Künstliche Intelligenz und selbstfahrende Autos haften in Österreich noch immer einen Hauch von Science Fiction an. Wie weit ist das in Amerika tatsächlich bereits Realität.



Herger: Zumindest künstliche Intelligenz ist auch in Österreich schon einige Zeit in Verwendung, auch wenn wir es uns nicht immer bewusst sind. Den Sprachassistenten, die Suchergebnisse oder die Übersetzungswerkzeuge sind KI-gesteuert. Mit ChatGPT und ähnlichen Werkzeugen ist das erstmals auch einer breiten Öffentlichkeit bewusst geworden.



Autonome Autos sind nochmals eine andere Dimension. Hier hat die KI einen Körper erhalten und bewegt sich mit uns in unserer Welt. In San Francisco und in anderen amerikanischen Städten sind bereits fahrerlose Robotaxis im kommerziellen Einsatz. Und das wird Städte und Regionen verändern.



Das Silicon Valley ist eine Region, wo die Zukunft schon heute gemacht wird. Es gilt somit immer die dortigen Trends zu beobachten, denn über kurz oder lang sind sie auch bei uns Realität.

