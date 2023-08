Geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit

Es ist fast schon zum Schmunzeln, wenn man heute einem 20jährigen vorschlägt einen Partner mit einer Zeitungsannonce zu finden. Und doch: Die Unternehmen versuchen genau das immer noch. Hier sollte man schauen, was auf den Datingmarkt funktioniert: Es sind die Apps. Und keine Sorge, niemand muss bei Tindern nach Vorarbeitern oder Polieren suchen. Dazu gibt es bessere Branchenlösungen. Der unschlagbare Vorteil von Plattformen für Baustellen-Jobs: Anders als bei Annoncen oder Anzeigen muss man nicht auf frohe Kunde vom Briefträger warten. Man kann selbst aktiv werden und passende Kandidaten kontaktieren.



Welche Plattform ist die richtige?

Wer Online-Dating betreiben will, hat die Auswahl zwischen zig App und Plattformen. Warum empfehle ich, dass sich die Baubranche an ElitePartner orientieren soll? Neben einer Reihe von ganz offensichtlichen Argumenten auch, weil es einer der Marktführer in Deutschland ist. So erhöht man ganz einfach durch die Auswahl schon seine Chancen einen Treffer zu landen. Also wählt nicht, die regionale Jobplattform, sondern meldet euch direkt bei der größten Plattform für Baustellen-Jobs an.

Es geht nicht um die Masse, sondern die Klasse

Darüber hinaus geht es bei ElitePartner nicht darum, mit einem unrealistischen Bild möglichst viele Partner abzuschleppen. Denn passen Realität und Profil nicht zusammenpassen, ist die potenzielle Romanze schneller zu Ende, als gestartet. Gleiches gilt, wenn man einen passenden Bewerber für sein Team sucht. Hier rate ich auch dazu sein Profil wahrheitsgemäß auszufüllen. Nur wer authentisch ist, wird Erfolg haben. Darum geht es bei uns genauso wie bei ElitePartner. Denn bei beiden Apps sind die Profile überprüft. Schnell mal ein Fake-Profil erstellen, klappt hier nicht.



Habe Mut, dich zu zeigen

Es ist immer eine Überwindung ein Profil für sich einzurichten und komplett ehrlich zu sein. Aber es lohnt sich, denn oft sind es die kleinen Fehler, die andere an einem lieben. Genauso sollten es auch die Unternehmen machen und ihr Profil liebevoll und ehrlich einrichten. Authentische Fotos, Eigenschaften, die man gern hat und die, die man gar nicht mag. Genau das sollte in beiden Profilen stehen – egal ob Dating oder Bewerber-Suche. Aber natürlich hat die Baubranche noch ganz besondere Faktoren, mit denen sie überzeugen kann: Bilder von ihren Maschinen zum Beispiel. Denn wer wird bei einem Volvo-Raupenbagger EC220E nicht schwach?



Wissenschaftlichen Matching

Hat man die kleine Hürde übersprungen und ehrlich sein Profil ausgefüllt, leg man damit das ideale Fundament, um den perfekten Partner zu finden. Bei ElitePartner klappt das mit dem wissenschaftlichen Matching. Wir haben dafür unseren eigenen KI-Algorithmus entwickelt, der nur relevante Jobs und Bewerber zusammenbringt. Ähnlich wie bei Spotify werden einem so nach und nach nur noch absolute Lieblingslieder beziehungsweise Traumjobs- oder -kandidaten empfohlen.



Einfach chatten

Egal, ob bei der Jobsuche oder in der Dating-Welt in einem sind sich die Millennials, Gen Z und Generation alpha einig: Lieber texten als anrufen. Daher sollte der erste Kontakt so einfach sein, wie eine Nachricht in WhatsApp zu schreiben. Die App wechseln oder gar eine Mail verfassen - damit schieß man sich schnell ins Aus, denn potenzielle Konkurrenten gibt es wie Sand am Meer.