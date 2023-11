Klimaschutz : 1,1 Milliarde Euro für Modernisierung des Wohnbaus gefordert

Ab 2024 wird ein massiver Rückgang der Wohnung-Fertigstellungen erwartet. Nun fordert die ARGE Eigenheim "neues Geld“ für den Klimaschutz (Gelder für Bestandssanierung aus neuen Töpfen: EWG und Finanzausgleich) zu nutzen. Das Erneuerbaren Wärme Gesetz EWG sieht bis 2026 in Summe 2,6 Milliarden Euro an Fördermittel vor. Die ARGE Eigenheim plädiert dafür, dass rund 1,1 Milliarde Euro für den mehrgeschossigen Wohnbau in Österreich zur Modernisierung der Bestandsbauten verwendet wird, das entspricht rund 9.000 Wohneinheiten.