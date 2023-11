2022 zeigte der erste Durchgang der qualitativen Erhebung, dass das österreichische Baugewerbe digitale Innovationen nur begrenzt einsetzt, weshalb eine Einstufung im Reifegradmodell vorwiegend als Digital Beginner bzw. nur gering als Digital Follower erfolgte.

Auch der 2. Durchgang der Erhebung sollte den aktuellen digitalen Reifegrad festhalten sowie das so dringende Bewusstsein für die Thematik erhöhen und Handlungsoptionen geben.

Ziel ist, die Baubranche in der digitalen Transformationsprozess optimal zu unterstützen und den digitalen Reifegrad der österreichischen Baubetriebe zu erhöhen.



Über 200 Personen aus 27 Unternehmen nahmen an der mehrstufigen, teils digitalen Studie teil, die die Schwerpunktbereiche (IT-) Systeme, Prozesse, Daten und Kompetenzen in den Unternehmen detailliert abfragte.



Herausstechend war, dass die teilnehmenden Führungskräfte fast alle mehrheitlich zustimmten, dass die Digitalisierung die Produktivität in den Betrieben steigern kann. Außerdem herrscht positive Stimmung hinsichtlich Investitionsbereitschaft für digitale Werkzeuge und neue Lösungen, was aber ohne Analyse der eigenen Prozesse und internen Anforderungen, sowie einem begleitenden Schulungsplan für die Mitarbeitenden nur unzureichend funktioniert.