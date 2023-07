Grundsätzlich ist es so, dass einzelne Projekte bereits mit BIM-Modellen ausgeschrieben werden und obwohl der digitale Reifegrad bei den ausschreibenden Planungsunternehmen teils schon hoch ist (vgl. dazu die gleichnamige ZAB-Studie), wird unterschiedlich viel Information in das BIM-Modell verpackt – zum Nachteil der Auftragnehmer. Je weniger aus dem Modell abzulesen ist, umso mehr BIM-Kompetenz ist nötig, um die relevanten Informationen in ein Angebot umzulegen, wenn man selbst BIM-Prozesse nutzen will.



Leider ist es auch so, dass 3D-Modelle hinter der 2D-Planung „hinterherhinken“, weil derzeit noch bei Abweichungen letztere Gültigkeit hat und rechtlich bindend ist. Alle Befragten sind sich einig, dass ein BIM-Modell nicht gleich BIM-Modell ist, Standards hierzu fehlen noch.



Einerseits könne sehr viel Information im Rahmen der BIM-Planung berücksichtigt werden, was die Kosten des Bauwerks über den gesamten Lebenszyklus senkt. Andererseits sehen die Bauherren die langfristigen Vorteile aber noch nicht, weshalb diese wenig oder kein Budget für eine detaillierte Modellierung bereitstellen und diese daher unzureichend stattfindet.



Im Wesentlichen sind die BIM-Kompetenzen die umfassenden Fähigkeiten, Daten aus einem digitalen Modell möglichst vollständig auszulesen und daraus in einem durchgehenden Workflow eine wirtschaftlich richtige Kalkulation zu erstellen.



Ist diese im eigenen Betrieb nicht vorhanden, muss sie in Zukunft (teuer) zugekauft werden.