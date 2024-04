Nach einer Auswertung aktueller Daten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungstechnik (BEV) durch kfp wurden im Jahr 2023 bundesweit rund 2.912 Hektar für Siedlungszwecke neu in Anspruch genommen, das sind 1.444 Hektar weniger als im Vorjahr.



Prozentual entspricht dies einem Rückgang um rund ein Drittel. „Verantwortlich dafür ist vor allem die stark gesunkene Neubautätigkeit“, sagt Studienautor Andreas Kreutzer. „Wenn weniger neu gebaut wird, wird auch weniger Boden beansprucht.“



Rein rechnerisch blieb der Bodenverbrauch 2023 damit mit 7,98 Hektar trotzdem oberhalb der 2,5-ha-Marke.



Den prozentuell stärksten Rückgang gab es im Vorjahr in Vorarlberg. Im Jahresvergleich sank der Bodenverbrauch um gut 80 Prozent. Um mehr als die Hälfte ging die Flächenneuinanspruchnahme in Niederösterreich und Oberösterreich zurück, konkret um 4.310 bzw. 9.510 Hektar. Auch in Tirol wurde mit neuen Flächen sehr sparsam umgegangen (minus 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Mittelfristig ist die Flächenneuinanspruchnahme mit Ausnahme von Wien in allen Bundesländern rückläufig.