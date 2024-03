Weiters soll durch eine Änderung des Einkommensteuergesetzes ökologisches Bauen und Sanieren sowie der Umstieg auf umweltfreundliche Heizsysteme gefördert werden. So sollen Aufwendungen für thermisch-energetische Sanierungen oder für den Kesseltausch befristet auf zwei Jahre steuerlich begünstigt werden.

Dies betrifft etwa die Dämmung von Außenwänden, den Austausch von Fenstern, Dachbegrünungen, den Einbau einer Wärmepumpe oder einer Holzzentralheizung. Darüber hinaus sollen Sanierungsmaßnahmen, die nach dem Umweltförderungsgesetz gefördert werden, beschleunigt steuerlich geltend gemacht werden können, um eine ökologisch orientierte Nachverdichtung zu fördern. Darüber hinaus kann für Wohnneubauten, die zwischen dem 31. Dezember 2023 und dem 1. Jänner 2027 fertiggestellt werden bzw. wurden und bestimmte ökologische Standards erfüllen, für die Dauer von drei Jahren der dreifache Abschreibungssatz (Abschreibung für Abnutzung) in Anspruch genommen werden.



Beschlossen wurde auch eine Ermächtigung des Finanzministers, die Meidlinger Kaserne um 47,7 Millionen Euro an die Bundesimmobiliengesellschaft zu verkaufen. Diese soll in weiterer Folge zum "Sicherheitszentrum Meidling" umgebaut werden.