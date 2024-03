Um den Wohnraumbedarf der wachsenden Bevölkerung in Österreich zu decken, braucht es mehr Neubau. Darum fordert Scheuch, dass Gemeinden und der Bund zusätzlichen Grund für gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung stellen.

Damit das nicht zu Spekulationsgeschäften und damit wieder zu höheren Baukosten führt, müsse dieser Boden für längere Zeitspannen verpachtet werden als aktuell üblich. Konkret schlägt Scheuch eine hundertjährige Pacht vor. „Die Gemeinden und der Bund können dazu einen entscheidenden Beitrag leisten, indem sie Boden in ihrem Eigentum für gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung stellen. Langzeitpachten verhindern dabei Spekulationen und halten so die Baupreise niedrig. Zusätzlich braucht es mehr zweckgebundene Förderungen. So ermöglichen wir mehr leistbares Wohnen in Österreich. Dies ist wichtig für die gesamte Bevölkerung, insbesondere aber für junge Menschen mit geringerem Einkommen, und damit für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreich“, so der Wienerberger-CEO.