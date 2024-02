Konjunktur : 1 Milliarde für den Wohnbau

Ein Paket gegen die Flaute am Bau schnürte Österreichs Bundesregierung. Präsentiert wurde es nun in Wien-Floridsdorf bei der Baustelle des Wohnviertels "Am Hirschfeld". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie Vertreter des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) stellten die Maßnahmen bei einem Pressetermin vor.