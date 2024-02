Wenn es so wie jetzt mit dem Wohnbau weiter ginge, würden die Mieten "brutal steigen", sagt der Chef des zweitgrößten österreichischen Baukonzerns Porr, Karl-Heinz Strauss.

"Ich glaube, es braucht einen nationalen Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg", appellierte er an die Politik. "Wahlkampfgeschenke sollte man im Interesse Österreichs zu Hause lassen."



Derzeit ist die Regierung mit den Sozialpartnern am Arbeiten an einem Baupaket. Bis Ende Februar, also noch diese Woche, soll das Ergebnis präsentiert werden, hieß es. "Ich höre, dass alle Stakeholder Vorschläge gemacht haben, die werden diskutiert", berichtete Strauss. "Ich glaube, es braucht den Willen, parteiübergreifend etwas Sinnvolles zu machen - sonst werden alle - ich wiederhole: alle - politisch abgestraft", erwartet der Porr-Chef. "Das ist kein Sturm im Wasserglas", machte er die Dringlichkeit der Situation deutlich.

Eine klare Absage erteilte Strauss dem Vorschlag einer nicht rückzahlbaren Eigenheimzulage von bis zu 100.000 Euro. "Ich hoffe, dass es bei sinnvollen Vorschlägen bleibt und nicht so etwas mit der Gießkanne", vermisst er hier die soziale Treffsicherheit. "Also ich halte nichts von dieser Prämie." Hier werde völlig undifferenziert eine Summe genannt. "Das kriegen auch die, die es nicht nötig haben", kritisiert der Chef des Baukonzerns. Das höre sich nur gut an. "Viel gescheiter wäre es, den Kauf von Grundstücken oder den Bau oder Kauf von Wohnungen sozial gestaffelt zu fördern", meinte er. "Ab einer bestimmten Einkommenshöhe sollte man die Förderung herunterfahren."