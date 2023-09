Österreichische Vertreter werden die BIM World Munich am Vormittag des ersten Tages (28.9.) offiziell eröffnen und den Tag mit einer Networking Reception ausklingen lassen.



Zu den österreichischen Themen zählen unter anderem die digitale Baueinreichung und -genehmigung in der Verwaltung, innovative Formen der Holz- und Modulbauweise, der Airport Room am Flughafen Wien - Projekte, die in Europa einzigartig sind und Vorbildwirkung für andere Länder haben.

Die Veranstaltung stellt zugleich eine Kooperation zwischen buildingSmart Austria und der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen dar. Die Bundeskammer der Ziviltechniker:innen ist die gesetzliche Interessenvertretung der Architekt:innen und Zivilingenieur:innen Österreichs.