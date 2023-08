Knapp zwei Wochen vor der diesjährigen Solid BIM Konferenz mit dem Schwerpunkt "Digitalisierung und Nachhaltigkeit" gibt es einen Location-Wechsel - und zwar aus einem erfreulichen Grund: Es haben sich bereits so viele Besucherinnen und Besucher, Aussteller und Sponsoren angemeldet, dass die geplante Location im Austro Tower zu klein geworden ist.

>> Lesen Sie zum Thema auch: 9 Techno-Trends beim Bauen

Es ist allerdings glücklicherweise gelungen, am selben Tag zur selben Zeit nur wenige Kilometer entfernt im großen "The Stage"-Auditorium im Erdgeschoss des Tech Gate in der Wiener Donau City einen neuen Austragungsort zu finden.



Alle Informationen zu Programm und Tickets sowie zusätzlichen Sponsorings finden Sie auf der Website der Veranstaltung "8. Internationale Solid BIM Konferenz".