Ökobilanzierung und BIM (Building Information Modeling), und das Ganze auch noch in Kombination – für viele KMUs in der Baubranche taucht da als erste Frage auf: „Wofür brauch ich das?“ Die vier Bauunternehmen Riederbau (Tirol), Sedlak (Wien), Tomaselli-Gabriel (Vorarlberg) und Wimberger (Oberösterreich) sind sich in der Antwort einig: „Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.“. Gemeinsam mit den Gesellschafter*innen Renate Scheidenberger und Lukas Röder haben sie daher Anfang Juli die Scale GmbH gegründet.



Scale berät und unterstützt Planer:innen, Ausführende und Bauträger praxisbezogen dabei, ihr Unternehmen nachhaltig im Sinne der EU-Vorgaben zu machen. Die Umsetzung der EU-Taxonomie und die Verordnungen und Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung im Unternehmen soll damit leicht(er) gemacht werden.