Der renommierte openBIM Award von buildingSMART International findet jährlich statt. Aus über 140 Einreichungen aus aller Welt wurden heuer 22 Projekte in 9 Kategorien von der teilweise über 30-köpfigen Expertenjury nominiert.



Das Projekt "BRISE" der TU Wien wurde in der Kategorie „Professional Research“ nominiert.



Es beschäftigt sich mit der intelligenten Digitalisierung von Baugenehmigungen und bürgerfreundlichen Behördenwegen. Einzigartig an BRISE ist die Auslagerung der Prüfung von Rechtsvorschriften an KI-Funktionen.