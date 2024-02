Die gegenwärtige Wohnbaukrise bedroht in Österreich zumindest 16.000 Arbeitsplätze am Bau. Zu diesem Schluss kommt Studienautor Andreas Kreutzer (branchenradar.com) in einer aktuellen Analyse. Ohne Maßnahmen seien in Folge weitere 12.000 Jobs gefährdet, sagt der Branchenexperte.

„In Anbetracht des massiven Rückgangs der Baubeginne im Hochbau bei gleichzeitigem Ausdünnen laufender Bauprojekte ist mit einem Erlösminus um 4,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf rund 55,4 Milliarden Euro zu rechnen. Infolge sind rund 16.000 Arbeitsplätze gefährdet“, so Kreutzer im Detail.

Im Vorjahr erhöhte sich die Anzahl der Arbeitslosen in der Bauwirtschaft – gegen Ende des Jahres – um rund 1.500 Personen.

Im Jahr 2023 war die Bauwirtschaft noch moderat gewachsen. Der Bauproduktionswert hatte sich nominal um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 57,9 Milliarden Euro erhöht. Im heurigen Jahr wird die Bauleistung jedoch erstmals seit 2010 schrumpfen.