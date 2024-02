Das Trägerinstitut KfW, das zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Ländern gehört, vergibt im klassischen Fördergeschäft zinsgünstige Kredite an Mittelständler, Häuslebauer und Studierende. Hinzu kommen Export- und Projektfinanzierungen, die Förderung von Entwicklungs- und Schwellenländern sowie die Tochter KfW Capital für Investitionen in Existenzgründungen.



Außerdem hält die KfW Bundesbeteiligungen an Unternehmen wie der Deutschen Telekom oder DHL. Die Förderbank verkaufte am späten Dienstagabend 50 Millionen DHL-Aktien zu je 43,45 Euro. Damit flossen dem Bund brutto knapp 2,2 Milliarden Euro zu. Die Regierung braucht das Geld angesichts der Haushaltsdebatte und des sanierungsbedürftigen deutschen Schienennetzes.