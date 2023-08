Nach einer starken Performance mit deutlichen Umsatzsteigerungen in 2022 erhält das ConstructionTech-Unternehmen aus Gütersloh insgesamt 45 Millionen Euro frisches Kapital. Die neue Finanzierungsrunde wird von den Gründern und Bestandsinvestoren angeführt und durch eine Working Capital Linie ergänzt. Neu an Bord als Equity Investoren sind die New Yorker Venture Capital Experten von FJ Labs, die DEVK-Versicherung und verschiedene Family Offices. FJ Labs hält derzeit das weltweit größte Portfolio an Marketplace Startups. Zudem ergänzen das Bauunternehmen Goldbeck, europaweit führend im Gewerbebau, und der Entsorgungsspezialist IK Umwelt den Gesellschafterkreis als strategische Partner mit zusätzlicher Branchenexpertise. Bereits an Bord sind Europas führender Bauchtechnologiekonzern Strabag sowie die Unternehmensgruppe Hagedorn.



Als digitale Drehscheibe für die Ver- und Entsorgung der Baustelle wird Schüttflix das frische Kapital nutzen, um Wachstumschancen im angespannten Bausektor zu realisieren: „Die Baubranche steht unter Druck, zügig zusätzliche Effizienzen zu heben. Unsere Funktionen wie die papierlose Lieferdokumentation, das Livetracking sowie das vorgelagerte Preisvergleichsportal machen die Abläufe in der Wertschöpfungskette für Bauunternehmen deutlich effizienter. Für uns ist die Krise deshalb vor allem eine Chance. Das zusätzliche Kapital gibt uns den nötigen Antrieb, diese bestmöglich zu nutzen“, erklärt Schüttflix-CEO Christian Hülsewig.