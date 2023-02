In der Roadmap wird auch ein wichtiger Punkt, nämlich die Abtrennung von CO 2 im Herstellungsprozess von Zement, als Teil einer weiterlaufenden Wertschöpfungskette aufgezeigt. Und so wird dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft folgend aus dem Abfallprodukt ein wertvoller Rohstoff für die österreichische Industrie.

„Letztlich werden wir unvereinbare CO 2 -Emissionen aus dem Zementerzeugungsprozess abscheiden und zu Produkten weiterverarbeiten. So ist Carbon-2-Product- Austria (C2PAT) ein Pilot-Projekt, in dem unter Verwendung von erneuerbar hergestelltem Wasserstoff aus dem abgeschiedenen CO 2 Kunststoffe hergestellt werden“, erläutert Sebastian Spaun, Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ).

Gefordert sieht er auch die Politik, die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen und die Rahmenbedingungen zu schaffen wie z. B. die Sicherstellung von grünem Strom etc..

Die neue Broschüre gibt einfache Einblicke, wie dies alles funktionieren kann.