Das erste 3D-gedruckte Gebäude Österreichs, der energieeffiziente Steinbruch Saalfelden und die Straße mit dem höchsten Recyclinganteil Österreichs - all diese zukunftsweisenden Projekte wurden von Teams gesteuert, die nun gemeinsam am neuen Strabag-Standort in St. Pölten sitzen.



Auf einer Fläche von rund 30.000 m2 ist hier eine neue Niederlassung entstanden. Der neue Standort bündelt die Kompetenzen für Niederösterreich und das Burgenland, zahlreiche Spezialgewerke wie Sportstättenbau oder Elektrotechnik sowie die internationale Geschäftseinheit Baustoffe.



Nun wurde der Gebäudekomplex von Strabag SE CEO Klemens Haselsteiner, weiteren Vorstandsmitgliedern, dem niederösterreichischen Landesrat Ludwig Schleritzko in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie dem St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler feierlich eröffnet.