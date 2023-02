Mit der Übertragung einer Namensaktie holt der Strabag-Großaktionär Hans Peter Haselsteiner seinen Sohn Klemens Peter Haselsteiner ins Syndikat der Strabag-Kernaktionäre. Das ging am Mittwoch aus einer Pflichtmitteilung zu Beteiligungen an börsenotierten Unternehmen hervor. An den Beteiligungsverhältnissen der Kernaktionäre an sich ändere das aber nichts, heißt es in der Mitteilung.

Neben der Haselsteiner-Gruppe gehören die Raiffeisen/UNIQA sowie Rasperia Trading rund um den russischen Milliardär Oleg Deripaska zu den Kern-Anteilseignern der Strabag. (APA)