Die Strabag SE blickt auf ein herausforderndes Jahr 2022 zurück: Leistung und Auftragsstand erreichten zum Jahresende neue Rekordwerte.

Die EBIT-Marge normalisierte sich erwartungsgemäß nach dem außergewöhnlich hohen Niveau des Vorjahres, liegt aber mit 4,2% klar im Zielkorridor von mindestens 4% ab 2022.

Klemens Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender der Strabag SE: „Hinter uns liegt ein in mehrfacher Hinsicht herausforderndes Jahr. Nach Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine setzten wir rasch und entschlossen umfassende Maßnahmen, um jegliche mögliche – und sei es auch nur eine indirekte – Einflussnahme durch Oleg Deripaska, der die Aktionärin Rasperia kontrolliert, auf Strabag strikt zu unterbinden. Der Krieg in der Ukraine führte zu einem signifikanten Anstieg der Inflation in Europa, worauf die Zentralbanken mit deutlichen Zinserhöhungen reagierten. In diesem herausfordernden Umfeld verzeichnete Strabag das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte. Dies ist einmal mehr eine Bestätigung für die Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells.“