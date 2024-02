ÖVP und Grüne wollen in den kommenden Wochen ihr komplettes Programm für die nächsten Monate vorlegen, das dann in konkrete Ministerratsanträge gegossen werden soll.



Raschen Handlungsbedarf sieht er neben dem Bau- und Sanierungsprogramm auch bei der Sanierung des ORF-Gesetzes, der Sicherung der bäuerlichen Einkommen und der gleichzeitigen Förderung von Tierschutz und Tierwohl.



Dass die Befürworter von vorgezogenen Neuwahlen in der ÖVP die Koalition noch platzen lassen könnten, indem sie inhaltliche Differenzen heraufbeschwören, befürchtet Kogler laut einem Interview in der "Presse am Sonntag" nicht.



Nach der Nationalratswahl wäre für Kogler eine Koalition mit ÖVP und SPÖ "denkbar", wenn sie "keinen Rückschritt, sondern einen Fortschritt" bringe.