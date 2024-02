Gemeinnützige Bauträger kämen immer mehr unter Druck, steigende Grundstückspreise erschwerten den sozialen Wohnbau massiv und begünstigten spekulative Anlageobjekte privater Investoren, kritisiert Babler.



In Ballungszentren sollten daher mindestens 50 Prozent des neu gewidmeten Baulandes für den gemeinnützigen Wohnbau reserviert werden, fordert der SPÖ-Klubobmann. Erste positive Erfahrungen in den Raumordnungs- und Baugesetzen der Länder würden das enorme Potenzial dieser Maßnahmen zeigen.



Weiters will Babler Maßnahmen gegen das Horten von Bauland zu Spekulationszwecken diskutieren. Ein Ansatz wäre für ihn etwa eine Modernisierung des Grundverkehrsgesetzes. Zu Spekulationszwecken gehortetes Bauland solle demnach bei einem Mangel an leistbarem Wohnraum von "privaten Spekulanten" an Gemeinden und gemeinnützige Bauträger übergehen. Der "Expert:innenrat" der SPÖ wurde bereits mit der Ausarbeitung von Reformvorschlägen beauftragt.