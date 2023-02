Ebenfalls in die Assetklasse Logistikimmobilie investierte Swiss Life Asset Managers, die den Firmenhauptsitz in Zürich hat. Konkret wurde Mitte Juni gemeinsam mit der deutschen Beos AG ein 53.000 Quadratmeter großes, voll vermietetes Logistik-Center in Loosdorf erworben. Hendrik & Staiger, Head Industrial and Logistics & Geschäftsleitungsmitglied bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland, erklärte: „Wir sind in allen wesentlichen europäischen Märkten unterwegs und finden auch den österreichischen Markt interessant. Mit dem ‚European Industrial & Logistics‘ haben wir zudem einen Logistik-Fonds für institutionelle Anbieter, bei dem neben einem Fokus auf Deutschland, Frankreich, Benelux auch Österreich ein möglicher Markt ist. Im Falle des Logistik-Centers in Loosdorf waren wir von der Immobilie überzeugt. Daher haben wir uns für ein weiteres Investment in Österreich entschieden und das Objekt für den Fonds angekauft. „Das Schweizer Unternehmen investiert in alle Assetklassen, daher beschränkt sich das Interesse grundsätzlich nicht auf den Logistik-Sektor. Hierzulande wurden in der jüngeren Vergangenheit weitere Ankäufe getätigt, sowohl im Wohn- als auch im Büroimmobiliensegment.

Übrigens wird Swiss Life Asset Managers bei der Expo Real, der von 4. bis 6. Oktober 2022 in München stattfindenden 24. Internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen, vertreten sein. Die Großveranstaltung findet traditionell nach dem bierseligen Oktoberfest statt. „Aufgrund ihrer großen Bedeutung für die Branche hat die Expo Real selbstverständlich auch für uns einen hohen Stellenwert. Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Kunden und Partnern,“ blickt Staiger in den heurigen Herbst. Auch Arnold Immobilien wird in der bayerischen Hauptstadt vor Ort sein, wie CEO von Markus Arnold berichtet (siehe Interview).