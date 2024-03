Und Schnelligkeit war und ist essenziell: generell, weil eben viel zu lange nichts passiert ist und auch kein Signal gesetzt wurde, dass etwas passieren würde – und speziell, weil Forderungen und Ankündigungen wie eben zB die 100.000 Euro-Unterstützung genau das Gegenteil der Absicht erreichen, wenn danach nicht gleich etwas geschieht.



Oder was würden SIE machen, wenn sie bauen wollen und hören, dass ein veritables Geldgeschenk irgendwann kommen könnte? Richtig: warten und zuerst einmal NICHT bauen.

Als Präsident des Verbands der Bauindustrie (VIBÖ) war Swietelsky-CEO Peter Krammer einer unserer ersten Ansprechpartner für eine Einschätzung aus der Branche zum Baupaket. „Super, aber das muss jetzt auch zeitnah in ein Gesetz gegossen werden“, sagte er in einer ersten Stellungnahme. „Das hätte man vor einem halben Jahr schon machen können oder müssen. Aber alles, was diese Handbremse sofort und unmittelbar löst, ist gut. Ich bin recht zufrieden. Es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Es geht um temporär gestützte Kreditmöglichkeiten und die gibt es jetzt.“



Nachsatz: was nachhaltig zu tun wäre, so Krammer, wäre die Erhöhung der Sanierungsquote, doch dazu brauche man nicht nur Geld, sondern Struktur. „Man muss echte Anreize schaffen.“



Der erste erreichbare Gesprächspartner aus dem Bereich der KMU

war der Tiroler Innungsmeister und mit seinem eigenen Familienbetrieb und im Rahmen der Zukunftsagentur Bau ZAB digitale Vordenker Anton Rieder. „Mir fällt gleich auf“, sagte er, „dass die Wiedereinführung, Zweckbindung und Valorisierung der Wohnbauförderung fehlt.“ Damit, so Rieder, könnte man das gesamte Problem lösen können. „Das Schlimmste für den Bau ist das Auf und Ab und Hin und Her. Kontinuität ist das Allerwichtigste.“ Wenn es punktuelle Geldspritzen fürs Bauen gegeben hätte, hätte man immer das Problem gehabt, die Kapazitäten hochfahren zu müssen und oft mit mehr Umsatz weniger Gewinn zu machen.