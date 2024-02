Damit wird die bisher prognostizierte EBIT-Marge übertroffen und für das Geschäftsjahr 2023 ein höheres Ergebnis als prognostiziert erwartet.



Die Leistung wird 2023 mit rund 19 Mrd EUR erwartungsgemäß über dem Vorjahreswert von 17,7 Mrd EUR liegen.



Grund für die Anhebung der Prognose sind positive Ergebniseffekte, die aus den starken Marktpositionen im Segment Nord + West resultieren.



Aufgrund der konjunkturellen Herausforderungen in der Bauwirtschaft ändert das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 nichts an der Planung, in den kommenden Geschäftsjahren eine EBIT-Marge von mindestens 4 % zu erwirtschaften.



Über die detaillierten Geschäftszahlen und das endgültige Ergebnis wird am 25.4.2024 berichtet.