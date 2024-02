Im ersten Quartal 2024 will das Unternehmen die Übernahme von Terreal, einem europäischen Anbieter von Dach- und Solarlösungen, abschließen. Durch die Übernahme werde Wienerberger "ihre Präsenz im wachsenden Sanierungssegment deutlich ausbauen und zum führenden europäischen Steildachspezialisten aufsteigen". Die Transaktion umfasst rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 28 Produktionsstandorte und einen erwarteten Jahresumsatz von rund 740 Mio. Euro. In den Bereichen Renovierung, Infrastruktur und Neubau will Wienerberger auch 2024 "deutlich stärker wachsen als die jeweiligen Endmärkte insgesamt", teilte das Unternehmen mit. Dazu sollen ein weiterhin proaktives Kostenmanagement und Preisanpassungen beitragen.

Bis Ende 2026 will Wienerberger 75 Prozent des Umsatzes mit Bausystemen und -lösungen erzielen, die zu klimaneutralen und emissionsfreien Gebäuden beitragen. Dazu zählen integrierte Lösungen für Dach, Wand und Fassade sowie für Heizung, Kühlung und solare Stromerzeugung.