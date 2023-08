Wienerberger will heuer weiter wachsen und "große Teile der französischen Terreal übernehmen - das wird im zweiten Halbjahr umgesetzt", kündigte Wienerberger-Chef Heimo Scheuch an.



Durch die Übernahme des Dach- und Solaranbieters soll die Zahl der Konzernstandorte weltweit von zuletzt 216 auf 240 und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heuer von rund 20.000 um knapp 3.000 steigen. "Damit setzen wir unseren Wachstumskurs im wichtigen Sanierungsgeschäft in Europa fort", so der CEO.