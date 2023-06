Mit Beschluss vom 20. Oktober 2022 wies das Kartellgericht den von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gestellten Abänderungsantrag ab. Dagegen hatten die Bundeswettbewerbsbehörde sowie der Bundeskartellanwalt am 22. November 2022 Rechtsmittel an den Obersten Gerichtshof als Kartellobergericht erhoben.



Der OGH hat nun mit Beschluss vom 25. Mai 2023 den Rekursen "vollinhaltlich Folge gegeben", den Beschluss des Kartellgerichts vom 20. Oktober 2022 "ersatzlos aufgehoben" und dem Kartellgericht "die Fortsetzung des Verfahrens über den Abänderungsantrag unter Abstandnahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund aufgetragen", teilte die BWB am Donnerstag mit.