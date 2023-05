Eine Nachprüfung von Fragenbeantwortungen ist – so das Gericht im vorliegenden Fall – nur dann möglich, wenn damit Festlegungen getroffen werden, die von den bestandsfesten Ausschreibungsunterlagen abweichen. Denn nur eine Aufhebung einer rechtswidrigen Festlegung in der Fragenbeantwortung, welche sich nicht in den bestandsfesten Ausschreibungsunterlagen findet, könnte für den Antragsteller im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens von Vorteil sein.

Im Anlassfall erkannte das Gericht, dass in den Fragenbeantwortungen keine von den Ausschreibungsunterlagen abweichenden Festlegungen getroffen wurden, da die Fragenbeantwortungen zum einen den Inhalt der Ausschreibungsunterlagen wiedergaben und zum anderen die in den Ausschreibungsbedingungen getroffenen Festlegungen lediglich näher erläuterten. Das Gericht kam daher zum Schluss, dass eine Nichtigerklärung dieser Fragenbeantwortungen keinen Mehrwert für die Antragstellerin hätte, da sich bei Nichtigerklärung der Fragenbeantwortungen die behaupteten Rechtswidrigkeiten weiterhin in den bestandsfesten Ausschreibungsunterlagen zu finden wären.

Das Gericht wies den Nachprüfungsantrag folglich ab und schob damit auch der versuchten Umgehung einer Anfechtung von bestandsfesten Ausschreibungsbestimmungen über den Umweg von Fragenbeantwortungen einen Riegel vor. Hätte das Gericht diesen Umweg hingegen erlaubt, wäre damit der vergaberechtliche Grundsatz der Bestandskraft von nicht rechtzeitig angefochtenen Entscheidungen ad absurdem geführt worden. Diesbezüglich hat der VwGH erst wieder in einer kürzlichen Entscheidung bekräftigt, dass eine Durchbrechung der Bestandskraft nur in absoluten Ausnahmefällen überhaupt in Betracht kommt, wo der effektive Rechtsschutz gefährdet werden würde.