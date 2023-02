Sofern der Auftraggeber die "Stückelung" oder Zusammenrechnung von Referenzleistungen in den Ausschreibungsunterlagen nicht verbietet (oder eine Zusammenrechnung mit Gegenstand und Ziel der Ausschreibung nicht vereinbar wäre), dürfen Bieter Referenzanforderungen auch durch Zusammenrechnung mehrerer Referenzprojekte/-leistungen nachweisen. Bieter sollten hier aber Vorsicht walten lassen und die Festlegungen der Ausschreibung kritisch prüfen: ob eine Stückelung von Referenzen zulässig ist, ergibt sich oft nur in Zusammenschau verschiedener Festlegungen zu den Referenzen (wenn zB eine Erbringung in einem "Referenzprojekt", eine Erbringung von Leistungen "in einem Bauvorhaben", "am Stück" oÄ gefordert wird, dann wird eine Stückelung in der Regel nicht zulässig sein).

Im Zweifelsfall kann natürlich eine Bieterfrage an den Auftraggeber gerichtet werden; die Beantwortung dieser Bieterfrage kann für den Bieter aber durchaus auch "nach hinten" losgehen (wenn der Auftraggeber auf die Nachfrage hin eine Stückelung explizit ausschließt oder aber der Mitbewerb aufgrund der Fragenbeantwortung selbst auf die Idee der "Stückelung" von Referenzen kommt und damit ebenfalls seine Eignung nachweisen kann). Der Teufel steckt also wie so oft im Detail (in der konkreten Festlegung im Einzelfall).