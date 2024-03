Um zu gewährleisten, dass das angekündigte Maßnahmenpaket tatsächlich greift, müssen die Bundesländer direkt in die Umsetzung eingebunden werden und schnell reagieren können, da fast alle geplanten Maßnahmen mit ambitionierten zeitlichen Vorgaben verbunden sind. Denn sowohl die Wohnbauoffensive als auch die Zinsenzuschüsse sehen eine Umsetzungsfrist von nur zwei Jahren vor.



Jägersberger: "Hier gilt es, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Die Bundesmittel dürfen daher nicht an zusätzliche Bedingungen oder Kofinanzierungen der Länder geknüpft werden“.



In der Praxis hat sich nämlich gezeigt, dass aufgrund solcher Auflagen nur ein Bruchteil der angekündigten Bundesmittel tatsächlich abgerufen und baulich umgesetzt wird. „Mit diesen Maßnahmen der Bundesregierung ist ein erster wichtiger Schritt getan. Angesichts der besorgniserregenden Situation in der Bauwirtschaft sind weitere konjunkturbelebende Maßnahmen notwendig“, so Jägersberger.