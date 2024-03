Allein in der Bauwirtschaft würde die Umsetzung des 2,5 ha-Ziels über 70.000 Arbeitsplätze kosten. Durch die Abwanderung von Industriebetrieben wären es in anderen Wirtschaftsbereichen mittelfristig gut dreimal so viele. Dabei gibt es keinen Grund, den Flächenverbrauch so drastisch zu reduzieren.

In den vergangenen Jahren lag die jährliche Flächeninanspruchnahme im Durchschnitt bei knapp 42 km². Etwa die Hälfte davon wurde versiegelt. Das entspricht etwa 0,02 Prozent der Landesfläche. Insgesamt waren 2022 rund 3,5 Prozent von Österreich überbaut, asphaltiert oder betoniert. Damit ist der Versiegelungsgrad in Österreich geringer als in anderen europäischen Industrieländern wie den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien oder Großbritannien. Selbst bei einem konstanten Flächenverbrauch (42 km²/Jahr) bis zum Jahr 2200 - den niemand fordert - wäre der Anteil der versiegelten Fläche in Österreich im Jahr 2018 noch geringer als in den Niederlanden und Belgien.