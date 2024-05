Bei der Porr, neben Österreich in sechs weiteren Heimmärkten tätig, merkt man auch abseits vom Infrastrukturausbau starke Impulse, wie CEO Karl-Heinz Strauss berichtet: „Vieles kommt aus den Anstrengungen rund um die Energiewende und die grüne Transformation. Diese hängen unter anderem mit den Entwicklungen rund um Urbanisierung, Mobilität und Gesundheit zusammen.“ Im Industriebau ist man etwa mit bedeutenden Projekten in Deutschland vertreten, etwa dem BMW-Werk in München, Siemens HEP in Forchheim und eine Halbleiterfertigung für ams Osram.



Mittlerweile entsteht mehr als die Hälfte der Produktionsleistung (54,9 Prozent) in Deutschland, Schweiz, Rumänien, Polen, Tschechien und der Slowakei, allen voran in Deutschland, gefolgt von Polen. So zum Beispiel errichtet Porr die Stollen und Tunnelsysteme für Pumpspeicherkraftwerke wie des PSKW Forbach in Deutschland und baut die Infrastruktur für Energieprojekte. „Im Rahmen des Projekts ElbX untertunneln wir die Elbe für die Windstromleitung SuedLink, die Strom vom windreichen Norden in den Süden Deutschlands bringen wird“, so Strauss.



In den Märkten in Rumänien und Tschechien wird ebenfalls stark auf Infrastruktur gesetzt. Hier wird derzeit Baulos 4 der Autobahn Sibiu-Pitești in Rumänien errichtet, am Hafen Constanta wird ein neuer Containerterminal für Hafenbetreiber DP World errichtet. In Tschechien sind Brücken ein wichtiges Thema: Revitalisiert werden hier die Vojslavice Brücke bei Hořice and Syrov. Über sie fährt derzeit die wichtigste Autobahn Tschechiens, die D1.



In Polen ist die wachsende Bedeutung von thermischen Anlagen sowie von Datencentern – auch aufgrund der Entwicklungen rund um die Künstliche Intelligenz – und auch die rege Bautätigkeit im Gesundheitsbereich bemerkbar.