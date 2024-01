Das Projekt ElbX ist als Tunnelbauwerk zur Unterquerung der Elbe im Rahmen des Infrastrukturprojektes SuedLink des deutschen Netzbetreibers TenneT geplant und soll einen entscheidenden Teil zur Sicherstellung der Stromversorgung Deutschlands mit erneuerbarer Energie leisten.

In einem mit BIM-Unterstützung geplanten 5,2 km langen Tunnel müssen die elektrotechnischen Medien des SuedLink die Elbe in ca. 20 m Tiefe unterqueren. Für den Auftragnehmer hat sich schon in der Angebotsphase abgezeichnet, dass gerade BIM und die digitale, integrale Planungs- und Ausführungsabwicklung beim Bauherrn im Vordergrund steht. Schon in der Angebotsphase wurde das Projekt seitens Bauherrn in der „CAVE – Cave Automatic Virtual Environment“ den interessierten Teilnehmern mit all den Projektherausforderungen und Überlegungen digital über das BIM Modell präsentiert. So konnte das Großprojekt viel tiefer besprochen und vor allem auch verstanden werden.