Das Konsortium wird für die Lieferung der Planungsunterlagen und den Bau des Hochschulgebäudes der Pommerschen Medizinischen Universität in Stettin, des Zentrums für Translationale Medizin und des Collegium Pharmaceuticum sowie für die notwendige technische Infrastruktur und die Erschließung des Grundstücks an der Unia Lubelska Straße in Stettin verantwortlich sein.

Das Gebäude werden eine Nettogrundfläche von rund 49.000 m2haben, was mehr als sieben Fußballfeldern entspricht. Das Projekt wird in 33 Monaten fertiggestellt. Die neuen Anlagen werden in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in Betrieb genommen.