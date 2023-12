Vorzeigeprojekte der Bauwirtschaft 2023 : Asfinag verbindet Menschen und Regionen

Beim Neubau von Infrastruktur setzt die Asfinag seit Jahren neue Maßstäbe wie man am Beispiel der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße sehen kann. Die knapp 29 Kilometer lange Schnellstraße von Riegersdorf in der Oststeiermark bis zum burgenländischen Heiligenkreuz an der Grenze zu Ungarn verbindet nicht nur Menschen und Regionen besser miteinander, sondern hat auch einen besonders starken Nachhaltigkeitsaspek.