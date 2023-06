Zuletzt galten österreichweit insgesamt 2.411 Quadratkilometer oder 41 Prozent der besiedelten Fläche als versiegelt. Bezogen auf die Staatsfläche Österreichs waren das 2,9 Prozent des Bodens. Im Vergleich dazu sind beispielsweise in Deutschland 6,4 Prozent der Landesfläche tatsächlich versiegelt.



Allerdings ist in Deutschland ein vergleichsweise höherer Anteil der Staatsfläche potenziell besiedelbar, sodass für einen faireren Vergleich der Dauersiedlungsraum (Staatsfläche abzüglich Wald, Gewässer und Ödland) herangezogen werden sollte.



Aber auch hier zeigt sich Österreich „grüner“. Bezogen auf den Dauersiedlungsraum betrug der Versiegelungsgrad in Österreich zuletzt 7,4 Prozent, in Deutschland dagegen 9,8 Prozent.