Steigende Energie- und Lebenshaltungskosten, verschärfte Kreditvergabe sowie anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen. All diese Faktoren führen derzeit zu Irritationen bei Wohnungssuchenden auf dem Immobilienmarkt.



Um in diesem Umfeld ein positives Zeichen zu setzen, bietet der heimische Bauträger Zima nun eine Wertsicherung für Eigentumswohnungen im Projekt Attemsgarten in Wien-Donaustadt an: Käuferinnen und Käufer können drei Jahre nach dem Erwerb einer Wohnung optional ein Rückverkaufsrecht zum Kaufpreis in Anspruch nehmen. In dieser Zeit kann die Wohnung selbst genutzt oder befristet auf drei Jahre vermietet werden.



Damit bietet Zima potenziellen Interessentinnen und Interessenten nicht nur die Möglichkeit einer wertstabilen Investition in die eigenen vier Wände, sondern unterstreicht auch das Vertrauen in die weitere positive Entwicklung des Immobilienmarktes.