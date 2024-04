„Man kann nicht nicht wohnen. Auf Reisen, Theater oder aufs Auto kann man verzichten, aufs Wohnen nicht“, sagt Porr-CEO Karl-Heinz Strauss frei nach Paul Watzlawick beim SOLID-Frühlingsempfang. Und weiter: „Wohnungen, die wir heute nicht bauen, fehlen uns in zwei Jahren.“

Dabei war vor zwei Jahren alles anders: Wohnungsfertigstellungen erreichten mit 77 346 Wohneinheiten just in dem Jahr 2022 einen Höchststand, als die Bau-Bedingungen schwieriger wurden. Ukrainekrieg, KIM-Verordnung, gesteigerte Kreditzinsen, höhere Baupreise, Verfügbarkeit von Baustoffen und nach wie vor Corona-Pandemie nagen am Baufundament.



Wer schon einmal mit der Hochschaubahn gefahren ist, weiß: Nach dem höchsten Punkt folgt ein Jauchzen, bevor es mit lautem Schreien, einem flauen Gefühl im Magen und vielleicht ein bisschen Angst, zumindest jedoch Vorsicht, fast in freiem Fall nach unten geht. Dieses Bild könnte auch für den Wohnungsneubau in Österreich (und auch in anderen Ländern, auch in Deutschland ist die Situation nicht rosig) stehen. Denn waren es laut Statistik Austria 2019 noch 84 822 baubewilligte Wohnungen, sank die Zahl 2022 auf 58 924 (ein Minus von 29 Prozent zu 2021), lag im 3. Quartal mit 11 463 um 17 Prozent unter dem Vorjahreswert und fällt weiter nach unten.

2023 brach die Wohnbautätigkeit im Vergleich zu 2022 laut Statistik Austria um ein Viertel oder 17.600 Wohnungen ein: Mit 46.600 zum Bau genehmigten Wohnungen sind diese auf den tiefsten Punkt seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 2010 gefallen. "In den Spitzenjahren 2017 oder 2019 gab es fast doppelt so viele Baubewilligungen wie im Jahr 2023", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. 2017 wurden 86.300 Wohnungen zum Bau genehmigt.

Bei der Agenda Austria rechnet man bei den Baubewilligungen in Quadratmetern: 2023 gab es Baubewilligungen für rund 2,5 Millionen Quadratmeter neuen Wohnraum. Zwischen 2010 und 2021 waren es in der Regel doppelt so viel, in einzelnen Jahren schraubte sich die Zahl auch schon auf 6 Millionen Quadratmeter nach oben. Agenda-Austria-Ökonom Jan Kluge nannte Mitte April gegenüber der APA Gründe: „Die Zinswende, die zu einer Steigerung der Kreditzinsen geführt hat, wie auch die sogenannte KIM-Verordnung, die strengere Kriterien für die Vergabe von Krediten vorschreibt, sind beide Mitte 2022 wirksam geworden und haben gemeinsam zu dem massiven Rückgang bei Baubewilligungen geführt.“