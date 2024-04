Eigentlich müssten 15.000 Heizungen in den Anlagen der GBV getauscht werden, um die EU-Ziele zu erreichen. Das sagt Baringer. Tatsächlich waren es weniger: „Es fehlt ein Bundesgesetz, das die Durchsetzung des Heizungstausches ermöglicht. Es fehlt aber auch eine rechtliche Klärung, welche Kostenanteile von wem getragen werden. Hier herrscht dringender Regelungsbedarf“, mahnt Verbandsobmann Baringer. Das heißt: Sagt ein Mieter oder Eigentümer Nein, kann nicht getauscht werden.

2023 wurden knapp 6000 Wohneinheiten wurden auf klimafreundliche Heizungssysteme umgestellt – noch einmal 40 % mehr als im Jahr 2022.

„Nach einem kurzen Einbruch voriges Jahr sind es heuer wieder 7.300 thermische Sanierungen, so wie in den Jahren 2018-2021“, betont Herwig Pernsteiner. „Insgesamt muss wieder darauf hingewiesen werden, dass die aus thermischer Sicht besonders problematischen GBV-Bestände mit Baujahr vor 1980 annähernd „durchsaniert“ sind. Aktuell kommen einerseits die Bestände der späten 1980er sowie der 1990er Jahre in die Sanierungsphase, andererseits gelangen ältere Gebäude bereits in den zweiten Sanierungszyklus“, so Pernsteiner weiter.