"Extremwetter wie Hitze und Kälte treffen Menschen, die in unsanierten Wohnungen mit ungedämmten Fenstern und Wänden leben, am härtesten", erklärte auch der österreichische EU-Abgeordnete Thomas Waitz (Grüne) in einer Aussendung. "Sie müssen mehr für das Heizen zahlen oder können sogar nur noch einzelne Räume beheizen."



Die NEOS-Abgeordnete Claudia Gamon sprach von einem "Befreiungsschlag aus den hohen Kosten und der energiepolitischen Abhängigkeit von Diktatoren". Umso unverständlicher ist es, dass die ÖVP gegen eine Maßnahme stimmt, die so offensichtlich zum Vorteil unserer Bürgerinnen und Bürger ist", kritisierte sie die Volkspartei für ihre Ablehnung der Richtlinie.



"Wir haben gegen die Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden gestimmt, weil wir keinen Mehrwert im Vergleich zu bereits bestehenden Gesetzen sehen", erklärte die ÖVP-Europaabgeordnete Angelika Winzig in einer Aussendung ihre Haltung. "Es gibt auch keine EU-weite Harmonisierung, da die Klassen der Energieausweise nach national festgelegten Werten eingeteilt werden und nicht mit anderen Mitgliedstaaten vergleichbar sein müssen." Eine Belastung für Unternehmen sieht Winzig auch in der Sanierungspflicht für Nichtwohngebäude.